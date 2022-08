8 militares ficam feridos em acidente com tanque em área do Exército em GO

O Forte Santa Bárbara foi inaugurado em 2013 pelo Exército. O local fica dentro do Campo de Instrução de Formosa

Cézar Feitoza

Brasília, DF

Oito militares ficaram feridos nesta terça-feira (16) após um acidente com uma viatura antiaérea Gepard 1A2, no Forte Santa Bárbara, em Formosa (GO), entorno do Distrito Federal.

A reportagem apurou que o tanque de guerra, utilizado para abater aeronaves, falhou durante um treinamento na manhã de terça e deixou de disparar os tiros.

Militares e um técnico da empresa fabricante do blindado foram realizar a manutenção no veículo quando a munição percutiu, causou uma explosão e feriu os militares.

Dos oito envolvidos, sete já tiveram alta. Um terá de passar por intervenção cirúrgica, mas está estável e sem risco de morte. Todos foram atendidos ainda no local e transportados por viaturas e helicópteros que estavam no Forte Santa Bárbara.

O acidente ocorreu durante a Operação Sagitta Primus, exercício militar que envolve a participação de 17 organizações de artilharia antiaérea.

“O Exército Brasileiro mantém contato com os familiares dos militares envolvidos e será instaurado um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do ocorrido”, disse o Comando Militar do Planalto, em nota.

Um inquérito policial militar será aberto nos próximos dias para investigar o acidente. Se for constatada falha no tanque da empresa Krauss-Maffei Wegmann, poderão ser tomadas medidas administrativas.

O Forte Santa Bárbara foi inaugurado em 2013 pelo Exército. O local fica dentro do Campo de Instrução de Formosa, a maior área militar para exercício de artilharia e foguetes no Brasil, com 1.200 mil km².