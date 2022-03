59 milhões de brasileiros não tomaram a dose de reforço contra a covid

Os estados com os maiores números de atrasos são São Paulo, com 15,7 milhões, Minas Gerais, com 5,3 milhões e Rio de Janeiro, com 4,9 milhões

Mais de 59 milhões de brasileiros ainda não voltaram aos postos de vacinação para completar o ciclo vacinal contra a covid-19 com a terceira dose dos imunizantes. Segundo o Ministério da Saúde, que realizou o levantamento, os estados com os maiores números de atrasos são São Paulo, com 15,7 milhões, Minas Gerais, com 5,3 milhões, Rio de Janeiro, com 4,9 milhões; Paraná, com 3 milhões e Bahia, com 3,6 milhões.

Até o momento, 62,3 milhões de brasileiros tomaram a dose de reforço em todo o País, o que significa uma cobertura vacinal de 39% da população acima de 18 anos, único público para o qual esta estratégia da Campanha de Vacinação é destinada. Com o avanço na vacinação, o Brasil assiste a um cenário pandêmico mais arrefecido, demonstrando tendência de queda de 32% na média móvel de casos e 29% na média móvel de óbitos, em comparação com os últimos 14 dias. Atualmente, 91% da população acima de 12 anos tomou a primeira dose da vacina, 84,4% desse mesmo público completou o esquema vacinal.