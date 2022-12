Brasil tem primeiro hospital reconhecido por comunidade internacional para cuidados extensivos

Hospital Placi recebe selo ouro de aprovação pela Joint Commission International

O Hospital Placi Cuidados Extensivos, referência no Brasil em reabilitação, readequação de cuidados e cuidados paliativos, recebeu recentemente o do selo ouro de aprovação da Joint Commission International (JCI) para ‘Acreditação de Cuidados de Longa Duração’. Dessa forma, a certificação, estabelecida para as unidades de Botafogo e Niterói, reforça o compromisso e conformidade da Rede em fornecer atendimento seguro e eficaz aos pacientes, além de destacar a cultura interna de qualidade, segurança e excelência do serviço em cuidados de transição.

Hospital Placi é referência em cuidados extensivos

Ao todo, foram 18 meses de preparação e cinco meses entre o pedido de certificação até a avaliação final pela JCI. A organização internacional – principal órgão de melhoria e acreditação da qualidade dos cuidados de saúde no mundo – realizou uma pesquisa detalhada nas unidades para validar padrões considerados ideais para serem atingidos, com base em seis metas internacionais de segurança do paciente definidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS): identificação correta do paciente; comunicação efetiva; segurança na administração de medicamentos de alta vigilância; garantia de procedimento correto no paciente correto; redução do risco de infecção/higiene das mãos; redução do risco de queda e danos recorrentes de queda.

Entre os cerca de 1.200 indicadores de conformidade, a Rede Placi alcançou o percentual de 98,5% de atendimento pleno aos padrões

Outros pontos como governança e liderança; gestão do meio ambiente; qualificação e educação do pessoal; gestão da comunicação e da informação, também foram considerados. Entre os cerca de 1.200 indicadores de conformidade, a Rede Placi alcançou o percentual de 98,5% de atendimento pleno aos padrões.

A certificação reconhece o compromisso da instituição com a saúde e bem-estar dos pacientes

“Acreditamos que o selo internacional de acreditação reafirma que estamos no caminho certo em nossa missão de acolher, cuidar e recuperar pessoas. Adicionalmente, ampliará ainda mais o foco ao nosso segmento, facilitando o entendimento e confiança em nossa proposta assistencial, um modelo novo e ainda pouco reconhecido”, enfatizou o diretor-presidente do Hospital Placi, Carlos Alberto Chiesa.