Bebês nascem com anticorpos contra a covid-19 após mães gestantes serem vacinadas

Anna e Valentina nasceram na Itália, nos dias 9 e 16 de março, respectivamente. Ela são filhas das médicas Anna Parolo, imunologista do Ulss 6 Euganea, e de Valeria Bernardi, uma ginecologista de 37 anos

Duas bebês nascidas na cidade de Pádua, na Itália, apresentaram anticorpos contra a Covid-19, após as mães terem sido vacinadas durante a gravidez.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (26) pela Unidade Local Sociossanitária (ULSS) 6 de Pádua.

De acordo com as autoridades sanitárias, os anticorpos contra Sars-CoV-2 foram detectados em uma amostra de sangue das bebês logo após o nascimento.

“As duas meninas são as primeiras na Itália em que foram isolados anticorpos no sangue neonatal no nascimento. Na verdade, os estudos internacionais, até o momento, se baseiam exclusivamente em anticorpos no cordão umbilical”, explicou Gianfranco Juric Jorizzo, chefe da equipe de Medicina pré-natal do ULSS 6.