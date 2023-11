Após silêncio de Taylor Swift, fãs planejam homenagem para Ana Benevides durante show

Grande parte dos fãs-clubes se revoltaram com a falta de ajuda da cantora Taylor Swift e de sua equipe com a família de Ana

Os fãs da cantora Taylor Swift estão se organizando para homenagear Ana Benevides, estudante de 23 anos que morreu no primeiro show da americana no Brasil na última sexta-feira (17). Mas a manifestação também é um protesto.

Grande parte dos fãs-clubes se revoltaram com a falta de ajuda da cantora Taylor Swift e de sua equipe com a família de Ana. Os seguidores de Taylor precisaram fazer uma vaquinha para ajudar a bancar um velório digno para Benevides, no Mato Grosso.

O protesto irá acontecer após a apresentação de Champgne Problems, a 13ª canção do setlist. Geralmente, Swift espera ser ovaciona logo após a canção durante a The Eras Tour, turnê que ela trouxe para se apresentar no Brasil.

“Em resposta ao silêncio da Tickets for Fun (T4F), da equipe da Taylor e da própria Taylor, e em busca de ações por parte desses para promover o mínimo de conforto e paz para a família de Ana Benevides, estaremos nos organizando para, no show de hoje (20 de novembro), após Champagne Problems”, diz o comunicado do fã-clube Update Swift Brasil.

“Pedimos que, no momento que geralmente reservamos para ovacionar a Taylor, seja feito e mantido o máximo de silêncio possível em memória à Ana e protesto pela falta de posicionamento que, infelizmente, não condiz com a artista que sempre amamos”, diz a nota, que já conta com alcance de mais de 2 milhões de pessoas nas redes sociais.

A mãe de Ana Clara Benevides agradeceu a arrecadação da vaquinha feita para ajudar com os custos financeiros para o translado do corpo da jovem.

Por meio de um vídeo, Adriana Benevides disse que o valor vai permitir que a família faça tudo o que queriam. “Ontem iniciamos uma vaquinha para pedir ajuda. Foi muita gente que doou, quero que Deus abençoe todos vocês. Muita gratidão por tudo”, afirma.

Os fãs acusam a T4F, produtora brasileira de Taylor Swift, e da própria cantora, de se omitir na situação da morte de Ana Benevides. Na apresentação desta segunda (20), Taylor entrará no palco por volta das 20h30.