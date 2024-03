Alok produz, com Pedrinha Moraes, versão forró eletrônico de “Pi Po Po Po Ro Po” e doa 100% dos ganhos ao artista

Chegou nas plataformas de streaming à meia noite, na virada de quinta (7) para sexta-feira (8), a releitura de Alok (que doará 100% dos ganhos ao parceiro na canção) e Pedrinha Moraes do sucesso da década de 1990, “Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)”. Com o ritmo de forró eletrônico, a versão atual intitulada de “Scatman (Aumenta o Som)” foi aprovada pela editora detentora dos direitos autorais da música original e manterá o refrão “Pi Po Po Po Ro Po” que alcançou a primeira posição da playlist de virais globais do Spotify no início deste ano.

“Tive a minha música derrubada em diversas plataformas e a única saída que encontrei foi procurar Alok e pedir ajuda. Sou muito grato ao Alok que correu com todos os processos para conseguir a liberação da música. E toda a parte que ele receberia, me deu. Meu sonho é ter uma casa, ainda não tenho. E com a doação dos royalties da música, vou conseguir. Sou muito grato, só Deus para retribuir isso a ele”, declarou Pedrinha.

Antes de viver da música, Pedrinha Moraes trabalhou como pedreiro, motorista e agricultor. A versão lançada em 2022 pelo cantor, viralizou nas redes sociais somente em janeiro deste ano, no entanto há poucas semanas teve um problema, ela foi excluída das plataformas digitais. Devido a Alok, Pedrinha conseguiu pela primeira vez a permissão de veiculá-la, mas com a obrigação de ser sob uma nova roupagem sonora, que foi produzida pelo DJ.

Apesar de ser goiano assim como Alok, Pedrinha teve seu reconhecimento obtido por meio de um gênero musical de outra região brasileira, o forró nordestino. Apelidado por sua vó de Pedrinha, o cantor que possui nome de batismo de Jaime Oliveira Moraes, iniciou sua carreira realizando shows em barzinhos na cidade em que nasceu, Mineiros (GO), com o sonho de proporcionar uma vida melhor a ele e a sua família.

A pedido da editora, a releitura lançada atualmente teve que fazer modificações em relação a versão lançada em 2022 por Pedrinha, como a adição do verso “sente a vibe e aumenta o som”. Contudo, o jogo de palavras “Pi Po Po Po Ro Po” permaneceu na obra.