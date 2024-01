Alane: a bailarina e modelo paraense já curtiu e compartilhou postagens no twitter falando mal de Neymar Júnior.

Teremos a Bruna Marquenize do Pará no BBB 24? Meus amores, essa é Alane, a sister de 24 anos é natural de Belém, no Pará, e trabalha como bailarina e modelo. O apelido surgiu pela semelhança com a atriz. A paraense contou que não paga seu cartão de crédito desde que se mudou para São Paulo, há seis meses e por pouco, não ficou de fora do BBB porque recusava as ligações achando que era cobrança.