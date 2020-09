Zootecnista não resiste após ter 100% do corpo queimado enquanto tentava apagar incêndio no MT

PUBLICIDADE

Faleceu na madrugada desta quarta-feira (8) o zootecnista que teve quase 100% do corpo queimado durante um incêndio em uma fazenda às margens da BR-070, a 220 km de Cuiabá. De acordo com O G1, ele e mais dois homens foram surpreendidos com uma rajada de vento que alastrou o fogo.

No momento em que o fogo avançou devido ao vento, Luciano tropeçou, se prendeu e foi alcançado pelas chamas.

O zootecnista foi levado as pressas para o Hospital Regional de Cáceres em estado grave.

Segundo o G1, Luciano seria transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Cuiabá ainda na terça-feira (8), mas os médicos suspenderam a transferência por medo do paciente não resistir.

Até agora a reportagem não tem informações sobre o velório de Luciano