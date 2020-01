Zoológico de Berlim apresenta dois filhotes de panda-gigante ao público

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (29), dois filhotes de panda-gigante foram apresentados ao público pela primeira vez no Zoológico de Berlim. Os filhotes são os únicos existentes na Alemanha atualmente.

Meng Yuan e Meng Xiang, irmãos, foram levados por funcionários do local a uma jaula de vidro, com diversos galhos e pedras. A mãe, que também está no local, apresentava tranquilidade enquanto comia bambu no espaço.

O nascimento dos filhotes foi em 31 de agosto de 2019. Cada um deles, que receberam os apelidos de Pit e Paule, estão pesando aproximadamente 10 kg.

Eles devem ser levados de volta para a China assim que tiverem a capacidade de viver sem a mãe, alcançando, em média, quatro anos. Estima-se que, hoje, existam apenas 1.864 pandas-gigantes em todo o mundo.

Veja: