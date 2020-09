Youtuber perde todas as memórias dos últimos dez anos após crise de ansiedade

PUBLICIDADE

Os influenciadores Tuy e Biel têm um canal no Youtube com mais de um milhão de inscritos. O casal aborda assuntos relacionados a sexo e relacionamentos, de forma bastante descontraída. No entanto, ambos estão passando por um período complicado, desde que Biel perdeu a memória dos últimos dez anos, após ter sofrido uma crise de ansiedade muito forte. Casados há oito anos, os dois abordam o assunto em seus vídeos publicados no canal.

Tuy explica que Biel não lembra que está apaixonado por ela, do casamento, dos amigos, e de todos os eventos que ocorreram há menos de 10 anos atrás. O jovem, inclusive, se assustou ao descobrir que possuía um canal tão grande na internet.

A jovem relata que o cérebro do esposo sofreu um tipo de pane após passar por um trauma. Na ocasião, ele sofreu uma crise de ansiedade muito forte e ligou pedindo ajuda para uma amiga. A amiga de Biel avisou o que havia ocorrido para Tuy. Ao chegar no quarto, o jovem se assustou com a companheira. Em seguida ele chorou, ficou inconsciente e teve uma convulsão rápida. Biel acordou dizendo que precisava entrar em contato com amigos antigos e que precisava ir para casa da ex.

Após Tuy explicar a situação para Biel, o casal consultou um médico. Após alguns exames neurológico, foi constatado que o rapaz tece uma amnésia dissociativa, quando o cérebro tem um trauma tão pesado, que volta para a época que estava bem.

Tuy afirma que irá continuar com o projeto no canal e faz um alerta para que os fãs não estranhem o comportamento de Biel, ao encontrá-lo na rua. Ela explica que o Biel de dez anos atrás “não é tão extrovertido” como o público deles está acostumados.