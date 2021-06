WR Educacional com ótima reputação no Reclame Aqui.

A gente vai comprar um produto e de repente aparece uma loja da qual nunca ouvimos falar, ou então, vamos contratar um serviço, ou fazer um curso e novamente está lá uma empresa desconhecida.

É batata, procuramos no Google por referências sobre aquela empresa, ou digitamos logo o nome da empresa + reclame aqui.

Quem nunca?

É que o site Reclame Aqui virou referência e atestado de idoneidade ou de pilantragem de diversas empresas no Brasil inteiro.

O site, que funciona de forma gratuita, presta um grande serviço a nós brasileiros, que constantemente somos lesados por empresas ou pessoas que agem de má fé, portanto recorrer a ele, é uma forma de diminuir ou eliminar a chance de ser passado para trás.

Mas afinal, qual a reputação da WR Educacional Reclame Aqui?

O que é WR Educacional?

A WR Educacional é uma plataforma de estudo online fundada em São Lourenço, sul de Minas Gerais em 2015, que oferece mais de 2000 cursos gratuitos.

Nesses 6 anos mais de 2 milhões de cursos já foram oferecidos a diversos alunos em todo o Brasil e em diversos outros países que fazem parte da comunidade lusófona.

É uma empresa associada à Associação Brasileira de Educação à Distância (ABEAD) e seus cursos são reconhecidos pela Lei nº 9.394/96 e Decreto Presidencial nº 5.154/04.

Os cursos são de fato gratuitos, no entanto caso o aluno necessite do certificado, pode obtê-lo após aprovação em uma prova disponibilizada pela própria plataforma, onde o mesmo deve acertar ao menos 60% das questões e pagar uma pequena taxa pelo certificado.

Após a conclusão do curso, aprovação na prova, e, querendo o certificado, basta que o aluno solicite por e-mail, telefone ou Whatsapp. O certificado é emitido pela instituição e pode ser enviado por e-mail ou pelos Correios, se assim o aluno preferir.

Para que servem os certificados?

Como já dissemos, os cursos são gratuitos e a plataforma WR Educacional não solicita nenhum dado de cartão de crédito para o aluno se matricular, ele só precisa pagar, caso necessite do certificado.

Os certificados emitidos pela WR Educacional são válidos em todo o território brasileiro e servem para comprovação de títulos em concursos públicos, para horas complementares em faculdades das mais diversas áreas e também como comprovação de qualificações indicadas em currículos.

WR Educacional Reclame Aqui

Como dito no início do texto, é natural que o cliente que se depara com qualquer nova empresa que ele pretende firmar uma compra ou contratar algum serviço consulte o site do Reclame Aqui.

Então vamos falar um pouco da reputação da WR Educacional no Reclame Aqui.

A empresa existe há 6 anos, disponibiliza mais de 2000 cursos e já disponibilizou mais de 2 milhões de cursos, entre aqueles que foram completamente gratuitos e outros que o aluno solicitou o certificado.

Então vamos aos números depois desses 6 anos da WR Educacional Reclame Aqui:

399 reclamações feitas

399 reclamações respondidas

Isso corresponde a 0,019% da quantidade cursos que foram feitos na plataforma

Índice de solução: 78,8%

Nota da WR Educacional Reclame Aqui = 7,2

O que você pode estudar na WR Educacional?

Agora que você já sabe que a WR Educacional tem boa reputação no Reclame Aqui, como você pode se beneficiar dos seus cursos e quais são as áreas que a plataforma atua?

Você pode se beneficiar estudando de forma online, onde e quando quiser, no seu tempo e no seu ritmo.

Você tem acesso a milhares de cursos nas mais variadas áreas do conhecimento, como por exemplo: contabilidade, logística, administração, saúde, educação, estética, psicologia, marketing, turismo, nutrição, jornalismo, agricultura, entre outros.

Dentro de cada uma dessas áreas, existem vários cursos, por isso é mais fácil você visitar o site da plataforma e digitar na barra de pesquisa o curso pretendido ou procurar por categorias.

WR Reclame Aqui x Cursos gratuitos x Certificados

Os cursos são gratuitos e você pode fazer quantos quiser sem pagar nada por eles

Caso você precise do certificado de algum curso, você paga somente R$79,90 por cada um deles

No momento a plataforma está com uma promoção onde você paga por um certificado e leva dois

A plataforma oferece suporte via chat, e-mail ou Whatsapp

Por todos esses motivos que a plataforma WR Educacional tem excelente reputação no Reclame Aqui.

Cursos mais procurados na WR Educacional

Educação inclusiva, informática básica, noções básicas de primeiros socorros, porteiro e vigia, gestão e liderança, gestão de pessoas, educação infantil, informática avançada, auxiliar administrativo, educação especial, alfabetização e letramento.

Agora que você já conhece a reputação da WR Educacional no site Reclame Aqui, já pode buscar um curso e começar os estudos, que podem dar um up no seu currículo, aprender um hobbie, uma nova profissão ou mesmo montar um negócio próprio.