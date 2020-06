Whindersson Nunes xinga seguidor durante discussão envolvendo a ex-mulher

PUBLICIDADE 

O humorista Whindersson Nunes foi provocado por um seguidor, na plataforma Twitter, após expor opiniões políticas. O internauta falou sobre Luisa Sonza, ex mulher do humorista e Whinderson, demonstrando estar irritado, respondeu com um xingamento.

O youtuber demonstrou preocupação com o atual estado do Brasil diante da pandemia do novo coronavírus. Ele criticou o governo federal, por ainda não ter apresentado um nome efetivo para o Ministério da Saúde, que está sem um titular desde o último dia 15, quando Nelson Teich foi demitido.

“Almoçar num país sem ministro da Saúde no meio de uma pandemia mundial é viver perigosamente demais pra mim, volta Jesus”, ironizou Whindersson Nunes. “A lacração tomou de conta do garoto… Relaxa, man, ela vai voltar não”, disse o seguidor, fazendo referência à ex-mulher, Luisa Sonza.

“Meu irmãozinho, o mundo do jeito que tá. Vai se f****”, respondeu Whindersson Nunes.

O casamento entre o humorista e a cantora terminou em divórcio, no fim do mês de abril. Vários internautas se manifestaram em defesa do humorista. Alguns criticara a atitude do internauta: “O adolescente que acha que ninguém precisa falar nada porque tudo vai se resolver sozinho”.

