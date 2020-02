Voluntária desvia R$ 2,4 milhões de igreja

PUBLICIDADE 

Na última terça-feira, uma mulher que trabalhava como tesoureira voluntária de uma igreja de Nova Jersey, nos Estados Unidos, foi presa. Taisha D. Smith-DeJoseph, 43 anos, é acusada de desviar o equivalente a R$ 2,4 milhões da igreja.

“A investigação revelou que Smith-DeJoseph usou o dinheiro para pagar financiamento de carros, despesas com cartão de crédito, televisão a cabo e contas de celular, para fazer centenas de compras on-line e até mesmo pagar pelo próprio casamento”, disseram participantes da Unidade de Crimes Financeiros da Promotoria do Condado de Burlington.

Ela assinou, durante sete anos, 181 cheques, não autorizados, para ela mesma e deixou as contas da igreja no negativo por 510 vezes. Ela chegou a fazer, apenas na Amazon, 800 compras com o dinheiro desviado.