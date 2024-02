Vítima de estupro coletivo relata proposta de R$ 30 mil pelo silêncio em SP

O crime teria ocorrido em Guarujá, no litoral de São Paulo

A mulher que relatou ter sido vítima de um estupro envolvendo 12 homens, sendo 11 deles policiais militares, e posteriormente engravidado, afirma que os agentes tentaram suborná-la oferecendo quantias entre R$ 20 mil e R$ 30 mil para que ela não levasse o caso às autoridades. O alegado crime teria ocorrido em Guarujá, no litoral de São Paulo.

Segundo o relato da mulher, o estupro teria acontecido enquanto ela estava sendo ‘dopada’, ainda com momentos de consciência, durante uma festa em uma casa alugada por um grupo de policiais militares no bairro Balneário Praia do Pernambuco.

A intenção dos policiais militares envolvidos, conforme a vítima, era dissuadi-la de prosseguir com a denúncia à Polícia Civil, revelando os nomes dos agressores, o que ela acabou fazendo em janeiro de 2024.

O primeiro boletim de ocorrência sobre o estupro foi registrado em dezembro de 2023, mas sem mencionar os policiais. Segundo a mulher, o objetivo na época era obter aprovação para interromper legalmente a gravidez em um hospital na capital paulista.