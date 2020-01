Vítima de bala perdida, criança morre em casa

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (10) uma criança de 8 anos foi vítima de bala perdida, no bairro Parque Esperança, em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro.

O 39º Batalhão da Polícia Militar de Belford Roxo disse que a polícia estava em patrulhamento no local onde a família de Anna Carolina de Souza Neves mora. Após o acidente, populares teriam solicitado viaturas para prestar socorro à garota. Os policiais encontraram o pai de Anna Carolina com a criança no colo. Em seguida, eles conduziram a vítima ao Hospital de Saracuruna, mas ela não resistiu aos ferimentos.

O corpo de Anna Carolina chegou ao IML na manhã desta sexta-feira e ainda não há informações sobre o velório da criança.