Vítima de abuso sexual em presídio diz que policial segurava celular durante ato

Uma mulher, vítima de estupro dentro da Penitenciária Feminina do Distrito Federal (Colmeia), afirmou que o policial que a atacou segurava um celular durante o ato e acredita que a ação tenha sido filmada.

A vítima disse que o agressor a tirou da cela e pressionou contra a parede, mas que não resistiu por medo de retaliações. O policial acusado prestou depoimento à Polícia Civil na última quarta-feira, 22.

A detenta, por outro lado, foi encaminhada a um hospital, onde recebeu um coquetel de antirretrovirais para prevenir infecção por HIV e a vacina contra hepatite B.

A mulher foi detida no último dia 10 de junho por tráfico de drogas, ao viajar de Macapá (AP) para Brasília com três quilos de cocaína. Dois dias depois, aconteceu o abuso sexual, de acordo com a denúncia.

Ela relatou ao advogado que foi retirada da cela por um policial que a violentou sexualmente. A defesa denunciou o caso à direção do presídio, que levou à Justiça.

A Secretaria de Assuntos Penitenciários (Seape) declarou que o suspeito foi transferido de unidade enquanto ocorre a investigação. A juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais (VEP) determinou que o presídio preste apoio psicológico à mulher atacada.