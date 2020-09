Vira-lata caramelo está presente no comercial de lançamento da nota de R$ 200

PUBLICIDADE

Com o lançamento da nova nota de R$ 200 estampada pelo lobo-guará, chegou ao fim a campanha para que o vira-lata caramelo representasse a nova cédula. O pedido, feito por milhares de brasileiros nas redes sociais, foi ouvido pelo Banco Central, que incluiu, na última cena do vídeo de lançamento da nota, uma imagem do vira-lata.

Assista:

A nova cédula tem o mesmo tamanho da nota de 20 reais da Segunda Família, e suas cores predominantes são cinza e sépia. Ela possui elementos de segurança que também estão em outras denominações e já são conhecidos pela população, como o número que muda de cor e a marca-d’água. pic.twitter.com/HzQYKEW5XL — Banco Central BR (@BancoCentralBR) September 2, 2020

A nova nota de R$ 200 entrou oficialmente em circulação nesta quarta-feira (2). O Banco Central divulgou imagens da cédula, que traz o lobo-guará como personagem. As cores da nova cédula são cinza e sépia e ela tem 142 por 65 milímetros, exatamente o mesmo tamanho da nota de R$ 20. O custo de aquisição para o BC é de R$ 325 a cada mil unidades.​

Em 2001, o BC fez uma enquete com a população com uma lista de animais em extinção para que elas escolhessem qual elas gostariam de ver estampados nas cédulas. Em primeiro lugar ficou a tartaruga-marinha, que está na nota de R$ 2, em segundo, o mico-leão dourado, que foi para a de R$ 20, e em terceiro lugar ficou o lobo-guará, que agora estampará a nota de R$ 200.

Com informações do Estadão Conteúdo