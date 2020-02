Vídeo viraliza ao mostrar foliões cantando ‘Baby Shark’ para menina durante o carnaval

PUBLICIDADE 

O hit infantil, “baby Shark”, que conta com quase cinco bilhões de visualizações no YouTube, participou da festa de carnaval. Em um vídeo que viralizou na internet, um grupo de foliões fez uma apresentação da música para uma menina que estava no metrô.

No Rio de Janeiro, a garota foi surpreendida por um grupo que, como ela, sabia cantar a música. A ação deu tão certo que enquanto os foliões cantavam uma parte da música, a menina emendava com a outra.

Veja o vídeo:

baby shark de carnaval no metrô pic.twitter.com/T9AjHgTnlb — 🚇 SP Sobre Trilhos (@SPSobreTrilhos) February 25, 2020