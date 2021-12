VÍDEO: vereador sugere que cães e gatos de rua sejam entregues como alimento para leões

O parlamentar sugeriu que os animais de rua sejam entregues para alimentar leões em zoológico

Na Câmara dos Vereadores de Tucumã, no Pará, o vereador Antônio Bezerra Franco (PSB) sugeriu ideias absurdas ara conter a população de cães e gatos do município.

O parlamentar sugeriu que os animais de rua sejam entregues para alimentar leões em zoológico. “É levar para os zoológicos, colocar para fazer exames e lá, eles comem. Os leões e as onças. Acho que a cidade que tem mais gato no mundo é aqui. Gato é muito pequeno. Acho que não dá nem uma dentada pra um leão”, disse Antônio Bezerra.

O vídeo foi divulgado no perfil do deputado estadual delegado Bruno Lima (PSL), que atua em prol da causa animal.

“Inaceitável a fala desse indivíduo! Junto com o nosso parceiro e deputado local, @igornormando, tomaremos as medidas cabíveis contra a declaração do vereador”, escreveu