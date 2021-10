VÍDEO: urso pardo ataca adestradora grávida

A adestradora foi derrubada pelo animal que não a soltou mesmo sendo golpeado por chicotes

Em Oryol, na Rússia, um urso pardo atacou uma artista de circo, que está grávida, durante um espetáculo. O ataque aconteceu na frente de crianças que ficaram desesperadas.

A adestradora foi derrubada pelo animal que não a soltou mesmo sendo golpeado por chicotes. De acordo com o The Sun, a mulher foi levada para o hospital com arranhões e hematomas.

Confira o vídeo.

“Talvez tenha sido ciúme, já que estou grávida. Vou, claro, discutir com esse incidente com colegas mais experientes. No momento, o urso se comporta comigo da mesma maneira que de costume. Ele se comporta com carinho novamente, como se nada tivesse acontecido”, disse a adestradora.