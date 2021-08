VÍDEO: tubarões-brancos se alimentam de carcaça de baleia

O banquete dos tubarões aconteceu no último dia 16 de agosto. De lá pra cá, mais seis tubarões-brancos e outros predadores foram vistos no local

Na costa de Cape Cod, em Massachussetts, nos Estados Unidos, ao menos oito tubarões-brancos foram flagrados se alimentando de uma carcaça de um filhote de baleia.

O vídeo foi compartilhado por uma agência de passeios chamada “Capitain John Boats” no Facebook. As imagens foram gravadas por tripulantes de um cruzeiro.

“As pessoas a bordo estavam muito animadas. Houve muitos gritos como “Oh, meu Deus! Uau”, disse o capitão da embarcação John Goggin ao jornal Boston Herald.

O banquete dos tubarões aconteceu no último dia 16 de agosto. De lá pra cá, mais seis tubarões-brancos e outros predadores foram vistos no local para se alimentar do filhote de baleia.

Por conta da carcaça, pesquisadores de Massachusetts conseguiram marcar cinco grandes tubarões. Desse modo, pode ser realizado pesquisa e monitoramento das espécies.

De acordo com o The Guardin, uma ONG identificou a baleia como um filhote macho, nascido em 2020. A causa da morte ainda é desconhecida.

“Embora seja triste saber que um animal morreu, documentar esses eventos é essencial para estudos populacionais de longo prazo. Esses esforços também são essenciais para entender o evento de mortalidade incomum de baleias jubarte em andamento ao longo da costa do Atlântico”, escreveu a ONG.

