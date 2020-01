Vídeo: traficantes ostentam armas e ameaçam riviais

PUBLICIDADE 

Um vídeo de dois traficantes do Morro do Estado, em Niterói, ostentando armas e ameaçando rivais está rodando nas redes sociais. Eles estão segurando um fuzil e uma pistola e são de comunidade dominada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP).

“Estadão de Niterói, só TCP na pista. Sem bala contada para alemão. Tiro, porrada e bomba”, diz o que está segurando um fuzil. “Daqui a pouco vamos dar um baque naquelas partes”, reforça o que está com a pistola. Veja o vídeo:

As informações são de que traficantes do Morro do Estado vêm sendo alvo de ataque do Comando Vermelho, que tentam retomar ponto de vendas de drogas na região. A Polícia Civil de Niterói afirmou que está “apurando as imagens”.