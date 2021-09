VÍDEO: tatu recebe água e carinho em rodovia

As imagens foram gravadas na segunda-feira (20) quando Nelson voltava para casa após um dia de trabalho embaixo do sol quente e calor intenso

Em Nazário (GO), um operador de máquinas viralizou na internet após compartilhar um vídeo dando água e fazendo carinho em um tatu às margens de uma rodovia. Nelson Cardoso foi quem gravou as imagens “Eu fui dando água para ele, fomos nos tornando íntimos, fizemos uma bela amizade”, disse o operador ao G1.

As imagens foram gravadas na segunda-feira (20) quando Nelson voltava para casa após um dia de trabalho embaixo do sol quente e calor intenso.

“Resolvi parar para tocar ele da beira do asfalto porque estava perigoso para ele. E no momento eu lembrei que tinha água na minha garrafa e pensei que ele pudesse estar com sede. Resolvi abrir a garrafa e jogar água no chão e ele veio direto em minha direção”, contou Nelson.

Tatu bebendo água passando pela sua timeline pic.twitter.com/fFSUFbYuJl — Guilherme Dias (@guisouzadias) September 19, 2021

Após dar água para o bicho, Nelson pegou o tatu e levou a um lugar mais afastado da rodovia com um menor risco de ser atropelado na via.

“Fico feliz com essa repercussão, que todos possam ver e compartilhar esse vídeo para que quem veja um animal dessa na pista, não maltrate, salve”, finalizou Nelson