VÍDEO: sucuri ‘mostra a língua’ para documentarista

Em Bonito (MS), uma sucuri gigante de aproximadamente 6 metros de comprimento foi flagrada por um documentarista de natureza. Nas imagens, a cobra ‘mostra a língua’ para a câmera.

O fotógrafo Cristian Dimitrius foi quem registrou as imagens. De acordo com o G1, ele contou com a ajuda de Juca Ygarapé, um especialista em localizar o animal.

“Eu mergulho em Bonito desde de 2007. Quando a gente cai na água e vê o bicho, não sabemos como ele vai se comportar. Geralmente ele foge, mas este flagrante, a sucuri decidiu entrar debaixo de uma galhada e por ali ficou pendurada”, disse Cristian.

“Elas usam uma espécie de receptores da língua e por isso a impressão de que estava mostrando-a para a câmera. Ela estava tentando entender o que era aquilo na frente dela e a gente só admirando e filmando ali”, explicou.