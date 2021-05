Vídeo: sacada desaba com mais de 15 pessoas e deixa feridos

Após o acidente, nove pessoas foram examinadas, e quatro precisaram ser encaminhadas ao hospital

Durante uma festa de aniversário realizada em uma casa, uma sacada desabou com mais de 15 pessoas. O acidente foi registrado em um vídeo, que foi compartilhado nas redes sociais. O caso ocorreu em uma casa de praia em Malibu. Segundo o New York Post, pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave.

De acordo com o departamento de bombeiros de Los Angeles, no sábado passado (dia 8), o grupo comemorava uma festa de aniversário, quando a estrutura cedeu. Após o acidente, nove pessoas foram examinadas, e quatro precisaram ser encaminhadas ao hospital. De acordo com autoridades, no total, mais de 15 pessoas estavam na sacada no momento que ela despencou.

A dona do imóvel contou que alugou a casa para que o grupo realizasse a festa, mas informou que só permitia seis pessoas na propriedade. No entanto, vizinhos relataram à mulher que mais de 30 pessoas estavam na residência. Ainda segundo a proprietária, a casa foi vandalizada.