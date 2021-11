VÍDEO: por segundos, homem escapa de enxurrada

O homem perdeu todos os móveis, entre eles a cama, sofás, geladeira e fogão, e até parte da mureta da varanda se rompeu

“Tudo foi destruído. Mas graças a Deus eu, minha esposa e os quatro cachorros estamos bem. Agora é trabalhar para comprar tudo de novo”. Esse é o relato do promotor de vendas Romulo do Carmo, de 37 anos, que escapou por poucos segundos de uma enxurrada em sua casa em Anápolis (GO).

De acordo com o g1, o homem perdeu todos os móveis, entre eles a cama, sofás, geladeira e fogão, e até parte da mureta da varanda se rompeu com a força da água.

Confira o vídeo.

“Não deu tempo de olhar para trás. Quando eu agarrei no pilar, a água me levantou as pernas e a máquina de lavar passou por trás da minha cabeça e bateu no portão”, lembrou Romulo.

De acordo com ele, o caso aconteceu por volta de 12h30 da última quinta-feira (18). Uma obra no lote vizinho acumulou água e provocou a enxurrada.

“Na quarta-feira, um dia antes, tinha um metro e meio de água [no lote vizinho] e eu estava aqui. Não sabia que poderia ter morrido”, desabafou.

Por meio de uma nora, a a Prefeitura de Anápolis informou que a Defesa Civil e as Secretarias de Obras e de Integração Social estão prestando assistência à família