Vídeo: polícia flagra assaltante estuprando funcionária de lotérica

Uma jovem, de 22 anos, foi rendida por um assaltante no momento em que ela fechava a lotérica onde trabalha. O suspeito, de 41 anos, foi flagrado estuprando a vítima, na noite dessa quinta-feira (4), dentro do banheiro do estabelecimento.

O caso ocorreu na região central de Curitiba. De acordo com a polícia, o agressor rendeu a jovem com uma faca e a levou para dentro da lotérica, onde praticou o crime de estupro. A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local, que fica na Av. Sete de Setembro, foi informada por pedestres que o suspeito ainda estava dentro do comércio.

A ação da equipe foi gravada e mostra o momento em que os militares flagram o agressor praticando o delito. No registro, é possível ouvir a vítima chorando, em decorrência da violência sofrida.

Em seguida, o homem é rendido e preso. Ele não ofereceu resistência e permaneceu em silêncio. O agressor é natural de Quedas do Iguaçu, município do Paraná. Ele tem várias passagens pela polícia e estava com um mandado de prisão em aberto por furto qualificado. Agora, o homem será autuado por roubo e estupro.