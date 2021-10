VÍDEO: peixes agonizam na lama durante seca no Pantanal

O biólogo foi ao Pantanal para gravar vídeos para um documentário alemão, que contará a história de extinção das espécies

O biólogo e produtor de conteúdo audiovisual, Luiz Felipe Mendes, registrou um vídeo que mostra peixes típicos da fauna pantaneira agonizando em meio a lama, do que restou de uma das bacias da Serra do Amolar, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações do G1, o biólogo foi ao Pantanal para gravar vídeos para um documentário alemão, que contará a história de extinção das espécies.

“Ali vemos a imagem, mas tem o som e o cheiro. Cheiro de morte, barulho dos peixes se batendo, é muito triste”, relembra Mendes.

Confira o vídeo.

“Eu estou acostumado a ir ao Pantanal há muito tempo. Trabalho com filmagens de paisagens há vários anos. Meu foco sempre foi a beleza, o bonito, o Pantanal intenso, o Pantanal pleno. Participar da gravação deste documentário foi um choque muito grande. Eu já conhecia a região do Amolar, conheci em uma época que não estava na cheia, mas era cheio de vida. Dos pantanais que conheço, era o mais bonito em questão de paisagens, o que mais tinha água e refletia. Eu fiquei apaixonado. Voltar agora e ver estas condições, é muito triste”, descreveu.

“O primeiro contato quando vi foi aquilo. É muito triste saber que o Pantanal tem essa beleza exuberante e que agora, com esta seca, é muito triste ver estas vidas se perdendo”, disse o biólogo ao G1.