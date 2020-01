Vídeo: pastora e cantora evangélica é flagrada agredindo a sogra, de 73 anos

PUBLICIDADE 

A pastora e cantora evangélica Lucimara Pires, de 34 anos, aparece agredindo a própria sogra, 73 anos, em vídeo que viralizou nas redes sociais nos últimos dias. A responsável pelas imagens teria sido uma das netas da idosa.

A neta que filmou a ação registrou queixa contra a pastora no último sábado (18).

Segundo Lucimara, a discussão ocorreu no último dia 7. Ela disse que tratou-se apenas de um “pequeno incidente”, alegou ter sido xingada e agredida pela sogra, e que a agrediu como defesa. Veja o vídeo:

“A mãe do meu esposo é muito transtornada, aparentando um descontrole anormal, me agrediu sem motivos, com muitos insultos. Fui obrigada a respondê-la, sem qualquer violência. Não houve nenhuma agressão física”, disse Lucimara. As imagens, no entanto, mostram Lucimara segurando o braço da idosa enquanto a empurra no sofá. Em seguida, ela a derruba no chão.

O caso é investigado pela Polícia Civil.