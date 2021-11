VÍDEO: mulher vai tomar banho e encontra cobra no telhado

No vídeo, o biólogo Christian Raboch puxa a cobra pela cauda para fazer a retirada dela do local. Após o resgate, a serpente foi solta em uma área de mata

Na quinta-feira (4), uma mulher encontrou uma cobra no telhado do banheiro no momento em que ia tomar banho. O caso aconteceu em Jaraguá do Sul (SC).

Especialistas da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama) foram acionados e fizeram o resgate da serpente. Confira o vídeo abaixo.

No vídeo, o biólogo Christian Raboch puxa a cobra pela cauda para fazer a retirada dela do local. Após o resgate, a serpente foi solta em uma área de mata.

“A caninana tem hábitos arborículas, vivem tanto no chão das florestas como também em árvores. Quando ela vai para perto de residências, ela sempre procura um lugar alto. As vezes em cima de galpões, que são lugares mais protegidos contra predadores e também locais bons para ela procurar alimentos”, explicou o biólogo ao G1.