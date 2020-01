Vídeo: mulher tenta matar mãe idosa asfixiada em hospital

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (28), uma mulher identificada como Luciana Paula Figueredo, de 32 anos, foi presa em flagrante por suspeita de tentar matar por asfixia a mãe, a idosa Ana Benedita, de 68 anos, em um leito de hospital.

O crime foi filmado por acompanhantes de outros pacientes que estavam na mesma enfermaria e perceberam uma movimentação estranha no leito.

No vídeo, é possível ver a idosa sendo asfixiada pelo nariz e pela boca pela mão da filha, que ainda usou um lençol para tentar impedir que a vítima consiga respirar. A idosa, mesmo em condições fracas, ainda tenta reagir levantando uma das mãos para tentar conseguir tirar a mão do seu rosto, mas não consegue.

Ana Benedita está internada desde o dia 19 de janeiro com um quadro grave de embolia pulmonar. Nos últimos dias, ela teve uma melhora e foi transferida da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para um dos leitos do hospital, quando sofreu a tentativa de homicídio. Por ter passado muito tempo sem respirar, ela teve que ser levada de volta para a UTI.

Luciana Paula foi presa e autuada por tentativa de homicídio. Em depoimento à polícia, ela negou o crime, afirmou que tem uma boa relação com a mãe e disse que colocou a mão na boca da mãe por outra finalidade.

De acordo com a Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), as primeiras investigações apontam que Luciana teria tentado matar a mãe por estar cansada de cuidar da idosa, que por conta dos graves problemas de saúde, precisa de assistência.

Além disso, a polícia investiga se a filha tinha alguma intenção de aplicar medicamentos na mãe, já que após a prisão, foi encontrada uma seringa dentro de uma das sacolas que estavam com ela no hospital.

Segundo a Delegacia do Idoso, que deve conduzir as investigações, serão colhidos depoimentos da idosa para tentar esclarecer quais foram as motivações do crime.

O caso ocorreu em São Luís-MA.