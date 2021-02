Vídeo: mulher grava invasão de aranhas no quarto da filha

PUBLICIDADE

O episódio de dar medo aconteceu na Austrália, mais especificamente em Sidney. Uma mãe gravou a invasão de aproximadamente 60 aranhas no quarto de sua filha.

O vídeo foi publicado no Twitter e viralizou entre os internautas.

Nas imagens, as aranhas entram no quarto por um espaço no telhado da casa e descem pela parede do cômodo. Segundo a imprensa local, esse tipo de evento é comum no país e os animais são inofensivos.

Confira o vídeo da invasão das aranhas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE