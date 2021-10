VÍDEO: mulher é agredida a pauladas com criança no colo

No vídeo, um homem não identificado bate diversas vezes na mulher, que cai no chão com a criança no colo. As imagens foram gravadas por vizinhos

Em Manaus (AM), uma mulher foi agredida a pauladas com uma criança no colo. O momento foi gravado e o vídeo circula nas redes sociais.

O caso aconteceu na última sexta-feira (22), no Conjunto Cidadão Manauara 2, na Zona Norte. A Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher orienta que a vítima ou testemunhas repassem mais informações.

“Depois do que aconteceu ela se mudou, com medo do que poderia acontecer com ela e com o filho. Independente do motivo a gente fica chocado, pois o bebê que estava no colo não tem culpa de nada”, disse uma testemunha.

A Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher disponibilizou os telefones (92) 3582-2778 e 3582-1610, caso alguém tenha mais informações sobre o caso, para ajudar nas investigações.