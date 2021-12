VÍDEO: mulher dá à luz bebê dentro de carro

A mãe Jéssica Mara estava no nono mês de gravidez e o parto era previsto para o dia 15 de dezembro. Porém, o bebê Anthony resolveu nascer antes

Na segunda-feira (6), uma mulher deu à luz dentro de um carro de carro de transporte por aplicativo, em Natal (RN). “Essa foi a do dia. Parabéns, mulher”, comentou o motorista no vídeo gravado por ele.

O pai Silas Alberto estava voltando do trabalho com o motorista por aplicativo quando a mulher pediu para apressar a corrida, porque já estava sentindo as dores do parto.

“Eu não estava esperando que ele fosse nascer hoje, porque não estava sentindo nada, e foi tudo muito rápido, na correria, mal deu tempo chegar na porta da maternidade e ele já nasceu dentro do Uber”, contou a mãe.