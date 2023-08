Vídeo: Mulher aproveita calor de 44°C e frita pastel na calçada

Nessa sexta-feira, a temperatura na cidade atingiu 44°C. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa foi a temperatura mais alta registrada no ano até o momento

Uma moradora identificada como Fabiane Batista dos Santos, de 36 anos, optou por fritar um pastel na calçada de sua residência nesta sexta-feira (25), na cidade de Jangada, situada a 82 km de Cuiabá.

A funcionária pública relatou que teve a ideia de realizar esse experimento para animar a família, já que sua mãe, Valda Batista Amorim, é especialista na produção de pastéis no município, sendo a proprietária do maior pastel do país, com impressionantes 1,74 metros de comprimento e mais de 15 kg de peso.

“Decidimos fritar um pastel devido ao fato de minha mãe ser a responsável pelo maior pastel do Brasil. E, considerando o intenso calor que estava fazendo, resolvemos preparar um pastel.”, explicou.

O óleo ferveu enquanto o pastel foi cozido em uma frigideira. Durante a gravação, ela brinca: “Bem fresquinho aqui em Jangada, não é mesmo?”.

Fabiane também comentou que não esperava toda a repercussão que o vídeo teve nas redes sociais e compartilhou o segredo para obter um pastel pronto em um curto período de tempo. “Fiz a massa bem fina e coloquei apenas um pouco de carne, já que a carne que é recheio do pastel já estava previamente pronta, cozida e temperada.”