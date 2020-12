Vídeo: motorista é agredido com socos e chutes ao sair de carro capotado

PUBLICIDADE

Dois motoristas foram flagrados brigando após um acidente que envolveu três veículos. Um dos carros acabou capotando após a colisão, mas, de acordo com a polícia, ninguém se feriu.

O acidente ocorreu em Guarujá, no litoral de São Paulo. Uma testemunha registrou a briga entre os dois motoristas. Nas imagens é possível ver um dos condutores saindo pela janela do carro prata, que havia capotado.

Na sequência, o homem é agredido por um outro condutor. No vídeo, é possível ver que o motorista do carro prata tenta acalmar o outro, mas é agredido mais algumas vezes.

Uma testemunha relatou ao Portal G1 que, momentos antes do acidente, o motorista do veículo que havia capotado estava em alta velocidade e com o som do carro alto. O veículo teria encostado em uma parte da calçada e batido em um carro que estava à frente.

Ainda de acordo com a testemunha, além do motorista havia outros passageiros no veículo capotado.

“Todos saíram do carro, menos o motorista. Logo em seguida, ainda dentro do próprio veículo, ele começou a sofrer golpes do outro motorista, que teve o carro atingido”, disse ela.

Segundo a Polícia Militar, as documentações dos envolvidos no acidente foram averiguadas e não apresentaram qualquer irregularidade. Os motoristas foram conduzidos até a base comunitária de segurança da corporação, onde foi registrada a ocorrência de acidente de trânsito sem vítima.