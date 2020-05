Vídeo: Motociclista cai ao tentar furar pedágio e toma prejuízo de R$ 3 mil

PUBLICIDADE 

As câmeras de vigilância da Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF-PR) flagraram no último sábado (16), uma tentativa frustrada de fuga do pedágio.

Um motociclista seguiu de perto um caminhão Volvo e tentou se aproveitar quando a cancela foi liberada para o veículo. Entretanto, a cancela se fechou, atingindo o motociclista, que se desequilibrou e caiu poucos metros à frente da praça de cobrança.

Após a queda, mesmo machucado, o homem conseguiu se levantar e conduzir a moto por mais 8 km, até parar em um posto de combustíveis.

No local, o homem chamou o resgate da concessionária que administra a via para receber os primeiros socorros. Aos policiais e à equipe médica, o motorista alegou que tinha colidido com um cachorro e, por isso, teria perdido o equilíbrio da moto. Mas a mentira foi logo descoberta pelos agentes da PRF.

O motociclista foi autuado por evasão de pedágio, infração grave no valor de R$ 195,23, que resulta em cinco pontos na carteira de motorista, além de se recusar a fazer o teste do bafômetro exigido pela PRF-PR. A multa neste caso é de R$ 2.934,70, mais sete pontos na CNH e suspensão do direito de dirigir por um ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pedágio custava R$ 8. Veja o momento da queda: