Vídeo: Minutos após denúncia de agressão, homem agride mulher na rua

Na tarde desta terça-feira (5), um homem foi preso em flagrante após ter agredido a ex-companheira em uma rua da região central de Mineiros do Tietê (SP). Segundo informações do G1, o suspeito foi até a loja onde a mulher trabalha e a ameaçou de morte. A vítima se dirigiu à unidade da PM para denunciar a ameaça.

Quando voltava para o trabalho, a mulher foi abordada pelo ex-companheiro. O agressor cercou a vítima e com violência a jogou no chão. As agressões continuaram com chutes e tapas.

De acordo com a PM, o homem foi encontrado durante patrulhamento e negou a agressão. Ele foi indiciado por violência doméstica.