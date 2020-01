Vídeo: mãe tenta mobilizar pessoas para recuperar mochila com medicamentos

PUBLICIDADE 

Uma mochila esquecida em um ônibus em São José dos Campos, na última segunda-feira (20), fez Cynthia Ribeiro começar uma mobilização na internet para a recuperação do objeto, que contém medicamentos caros do filho com autismo.

No vídeo, a mãe do menino, de 13 anos, revela que além do autismo, o jovem tem má formação cerebral e sofre com as crises de epilepsia. Dentro da mochila estavam três remédios para tratamento, sendo um deles a base de canabidiol, que custa quase R$ 2 mil e foi comprado com ajuda de doações pela internet.

Além dos medicamentos, na mochila tinha um celular, fone de ouvido, fraldas, lenço umedecido e roupas.

“Eu só imploro que devolvam os remédios, com o resto pode ficar. Dois remédios eu tenho um pouco para mais um dia, mas o canabidiol não tenho. Meu filho melhorou muito depois que começou a tomar, ajudou muito nas crises convulsivas, não dá pra ficar sem”, disse a mãe.

Celulares de contato: Whatsapp :Sérgio pai : (12)982362060Cinthya mãe: (12)981583339Ana avó: (12)981717316Celulares sem whatsapp:(12)987030060(12)991008426Telefone de casa: (12)33462787 Posted by Cinthya Ribeiro on Tuesday, January 21, 2020