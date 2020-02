Vídeo: mãe esquece filhos em casa e só percebe ao chegar na escola

Uma mãe, na correria da manhã para levar as crianças para o colégio, viralizou nas redes sociais após esquecer os filhos em casa e só perceber chegando na escola.

O vídeo foi publicado no Twitter, mas não foi possível identificar o local e nem a identidade da mulher. Ela gravou as imagens gargalhando após chegar na escola das crianças e, ao olhar para o banco de trás, perceber que dirigiu até o local sem eles.

Veja o vídeo:

She rlly drove her kids to school but her kids weren’t in the car 😭😭😭😭😭😭😭😭😂😂😂 i can’t stop laughing 😂😭😭😂😭😭😂😂 pic.twitter.com/cgOgJuTajR