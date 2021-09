VÍDEO: macaco faz ‘selfie’ em câmera de segurança

De acordo com moradores, o macaco passou a “invadir” as dependências do sítio à procura de alimento

Na segunda-feira (20), um macaco-prego apareceu na frente de uma câmera de segurança em um sítio de Ubajara (CE). O animal mexeu no aparelho e fez o objeto girar até cair. As câmeras registraram a aparição do animal até a queda do aparelho. De acordo com moradores, o macaco passou a “invadir” as dependências do sítio à procura de alimento. “Ele roubou uma das câmeras de segurança. Ele arrancou e sumiu com ela. E quando a gente chama, ele fica aparecendo para nós […] o macaco está há dias quebrando tudo aqui em casa e roubando tudo”. Hoje, veio na lavanderia e roubou produtos de limpeza e espalhou pelo quintal todo”, disse o dono do sítio.