Vídeo: Ladrão interrompe roubo para fazer carinho em cachorro

A câmera de uma casa na Califórnia, nos Estados Unidos, flagrou um momento inusitado. No dia 15 de julho, um homem, se aproveitando da porta da garagem aberta, entrou na residência para roubar uma bicicleta, mas interrompeu o crime para fazer carinho no cachorro da família.

Nas imagens, é possível ver o homem pegando a bicicleta, avaliada em R$ 6.300, e, durante a fuga, se deparando com um Golden Retriever. Ele acaricia a cabeça do animal e conversa com ele. “Você é o cão mais legal que já conheci. Eu também te amo. Você é um doce”, disse o homem.

Em outro momento, o homem ainda pergunta, preocupado, onde está o dono da casa. “Onde está seu pai? Ele não deveria deixar a garagem aberta”, continua.

