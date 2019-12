Vídeo: jovem salva criança de ataque de pitbull 

PUBLICIDADE 

Um jovem tem sido considerado um herói desde a última quinta-feira (19). Patrick do Céu, de 20 anos, salvou uma criança de cinco anos do ataque de um pitbull em frente à casa onde ela mora.

Uma câmera de segurança registrou a cena. Ele lutou contra o animal e conseguiu proteger o menino, colocando ele em cima de um veículo estacionado no local.

Alvo do ataque, a criança estava acompanhada da babá e andava em um patinete. O vídeo mostra quando o cachorro avança, a mulher tenta puxar o menino, mas não consegue, Patrick chega e consegue carregar a criança no colo, tenta afastar o cachorro com as pernas e corre para colocar o menino em cima do carro. O jovem ainda luta com o animal, e por fim, consegue subir no veículo também.

O cachorro não pertence a nenhum morador da rua e chegou ao local sozinho no mesmo dia do ataque. Até o momento, o dono não foi identificado. Na quinta-feira, o animal seguiu a avó do jovem até a residência da família quando ela retornava de uma clínica. Patrick chegou a alimentá-lo e estava próximo do animal quando ele mordeu a criança.

O caso ocorreu em Parque Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Após o episódio, todos foram ao hospital e passam bem. O menino teve vários ferimentos pelo corpo e levou cinco pontos no pescoço. A babá ficou com um machucado no braço por conta de uma queda e Patrick levou um ponto na mão, além de ter ferimentos nas pernas e nos braços, causados pelas mordidas.