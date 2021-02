Vídeo: jovem é atacado por tubarão e é arrastado 20 metros

PUBLICIDADE

Um jovem, de 18 anos, que mergulhava na costa da cidade de Nelson, na Nova Zelândia, quase perdeu a mão após ser atacado por um tubarão e ser arrastado por cerca de 20 metros. O ataque foi registrado em vídeo.

O caso aconteceu no mês de janeiro. Segundo o jornal britânico The Sun, Jahmon Wilson havia acabado de pescar um peixe-rei quando um tubarão-cobre, com cerca de três metros de comprimento, o atacou.

Uma câmera GoPro estava ligada e filmou todo o ocorrido. Nas imagens, a vítima aparece bastante agitada na água e o tubarão arrasta o garoto.