VÍDEO: jovem é amarrado e arrastado por estrada

Em Alto Paraíso de Goiás, um teve o pescoço amarrado por uma corda e foi arrastado por uma estrada de terra após uma cavalgada em uma fazenda. Confira o vídeo.

Por meio de uma nota, a HC Festas e Eventos, responsável por realizar a cavalgada, disse que a festa “contou com 10 seguranças da equipe afim de evitar e/ou conter brigas e tornar o evento um local seguro”. De acordo com a empresa, as agressões contra o jovem aconteceram após o encerramento do evento.

Após as agressões, o jovem foi socorrido e encaminhado para o hospital do município com vários ferimentos no corpo. Ele recebeu alta e se recupera em casa.

O pai do garoto ficou chocado com a situação e contou que o filho não para de chorar. Ele não quis se identificar. “O público batia palma. Depois de arrastar ele, o jogaram em uma vala. A gente é humilde, mas somos seres humanos. Ele tem pai, tem família, tem gente por ele. É revoltante ver o que aconteceu com o meu filho”, disse ao g1.

A prefeitura de Alto Paraíso de Goiás também se pronunciou sobre o ocorrido e falou sobre o atendimento do rapaz. Confira.

“A prefeitura de Alto Paraíso de Goiás, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, vem a público esclarecer o confronto de informações quanto ao atendimento do jovem envolvido no incidente de agressão em evento no último sábado 18 de dezembro.

O paciente chegou ao Hospital Municipal Gumercindo Barbosa através do Serviço de Saúde Móvel (SAMU), onde foi atendido e medicado, sem que houvesse exigência de apresentação de documento de identificação, o rapaz também não possuía acompanhante. O mesmo evadiu da unidade de saúde, contra a orientação da equipe médica ao qual o atendeu.

O jovem retornou a unidade trazido por acompanhante e foi novamente atendido e medicado, recebendo alta no dia consecutivo. O prontuário de atendimento do paciente consta os dois atendimentos durante o plantão, e pode ser solicitado pelo próprio ou familiares no Hospital Municipal.

A direção do Hospital esclarece que não há negativa de atendimento a nenhum cidadão pela ausência de documentação pessoal.”