Vídeo: jornalista que fazia conteúdo sobre animais selavagens toma susto com bote de crocodilo

Na última quinta-feira (4), uma repórter do canal 9 News, da Austrália, levou um susto quando um crocodilo tentou atacar a profissional enquanto ela fazia uma chamada para um programa do canal. Zarisha Bradley acabou por se aproximar muito do animal durante a transmissão e tomou um grande susto.

O susto é tamanho que a jornalista corre e sai do quadro mostrado pela câmera. Por conta do susto Zarisha pediu para que a gravação fosse interrompida com um gesto e disse “Oh meu Deus, nunca sorria para um crocodilo!”.

O caso ocorreu enquanto a TV 9 News produzia uma quadro sobre animais selvagens em Darwin.

No vídeo é possível perceber que quando ela se abaixa o crocodilo da um bote a abre sua grande mandíbula.

Acompanhando as gravações, o caçador de crocodilos Matt Wright contou que o animal que cometeu o ataque é um dos mais formidáveis do local.

