VÍDEO: idosa de 83 anos invade loja com carro

De acordo com a condutora do veículo, de 83 anos, o carro tem câmbio automático e ela se confundiu ao dar ré e acabou acelerando

Na tarde de terça-feira (21), uma motorista perdeu o controle do carro e invadiu uma loja, em Vitória (ES). Uma câmera de segurança filmou o acidente. Confira.

De acordo com a condutora do veículo, de 83 anos, o carro tem câmbio automático e ela se confundiu ao dar ré e acabou acelerando. O carro atravessou toda a loja. Ninguém ficou ferido.

“Nós estávamos no atendimento com cliente e de repente nós ouvimos um barulho. Foi uma correria. A vitrine estava embaixo do carro, o carro trazendo a vitrine, um barulho e a gente não sabia o que estava acontecendo”, contou o dono da loja, Maicon Motta.

“Graças a Deus, a senhora [que dirigia o carro] e a pessoa que estava com não sofreram nada. Nós ajudamos elas saírem do carro, dissemos a ela que não teve vítima nenhuma, que é o mais importante. Os bens materiais a gente vai trabalhando e adquirindo, mas, se machucasse alguém, seria pior”, avaliou o dono