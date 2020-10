Vídeo: homem morre após ser atacado por crocodilo

PUBLICIDADE

Um homem veio a óbito após ser atacado por um crocodilo de 3,5 metros no domingo (18), em Tampico, cidade do México. De acordo com o relato de algumas testemunhas, a vítima mergulhava na Lagoa do Carpinteiro, onde foi atacado. O corpo do homem foi resgatado com marcas de mordidas no pescoço, tórax e braços.

‘¡No mames! ¡Ya valiste queso…! ¡Noooooo!’… un bañista murió tras ser atacado al ingresar al laguna del Carpintero, de Tampico. pic.twitter.com/OrNZdNvTOU — Ángel Salinas (@SalinasAngel) October 18, 2020

Algumas pessoas avistaram o momento em que o homem foi atacado. Em um vídeo postado nas redes sociais, é possível ver a cauda do animal, que se aproxima do homem. As testemunhas relataram que, após o ataque, o corpo submergiu. Em seguida, os bombeiros foram acionados, mas o homem já estava morto.

O comandante do quartel, Juan García Hernández, relatou que o ataque provavelmente foi ocasionado por um só animal. No entanto, na região existem muitos crocodilos.

Hernández relatou ainda que os crocodilos costumam carregar as vítimas até áreas mais profundas do lago, como ocorreu com a vítima em questão. O corpo do homem foi encontrado com sinais de mordidas no pescoço, tórax e braços.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Autoridades locais investigam o caso. No local onde o homem mergulhou é proibido nadar e praticar atividades aquáticas, por causa do risco de ataques de crocodilos.