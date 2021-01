Vídeo: homem joga corda para salvar rapaz arrastado por enxurrada

PUBLICIDADE

O auxiliar de produção João Cruz da Silva, de 46 anos, ajudou no resgate de um homem que quase foi levado por uma enchente, durante um temporal. Após resgatar o homem, o grupo conseguiu amarrar o carro em que ele estava e impedir que o veículo fosse levado pela água. Veja o vídeo abaixo.

O caso ocorreu no bairro Jardim América, em Goiânia-GO, no sábado (9). João relatou ao Portal G1 que o homem havia amarrado uma corda na roda do carro para tentar impedir que a chuva o levasse. No entanto, a enchente começou a carregar tanto o veículo quanto o proprietário.

Por volta de 17h30, João ouviu o homem gritar por ajuda. Com o auxílio da esposa e de outros vizinhos, ele conseguiu resgatar o homem.

“Joguei uma corda junto com a minha esposa para ele segurar, mas deu trabalho para salvar ele”, contou o auxiliar.

“Ficamos muito tempo puxando a corda para tirar ele da chuva. O moço acabou cortando os braços porque a água arrastou pedras também, que bateram nele. Mas deu certo graças a Deus”, contou ao G1.

João Cruz relatou ainda que o homem visitava um amigo na região, quando foi surpreendido pela enchente. Ele voltou ao local nesse domingo, com a chave reserva e um mecânico, para levar o carro embora.