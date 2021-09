VÍDEO: homem é amarrado e agredido

“Vamos apurar para que cada um responda dentro da lei pelos seus atos”, prometeu o delegado

No interior do Rio Grande do Norte, um homem foi flagrado torturando uma pessoa em situação de rua, na cidade de Portalegre. De acordo com informações do G1, a vítima é um homem quilombola e estava com mãos e pés amarrados.

Confira o vídeo.

🚨Ande ESTÃO as autoridades locais ???



No sábado (11), um quilombola em situação de rua foi amarrado, arrastado e espancado por um bolsonarista na cidade de Portalegre/RN. pic.twitter.com/KGPRt3RUsG — Lia De Sousa (@LiaDeSousa1) September 13, 2021

“O relato que chegou à delegacia é que uma pessoa embriagada teria jogado pedras em um comércio. O dono do estabelecimento teria chegado ao local, visto os danos causados ao seu comércio e teria prendido o causador do dano até a chegada da polícia. A situação foi levada para a Delegacia de Plantão e o caso foi registrado. Mas, no dia de hoje (segunda-feira, 13), surgiram novas informações, inclusive o vídeo que mostra uma possível tortura”, informou Cristiano Gouveia da Costa, delegado de Portalegre.

“Vamos apurar para que cada um responda dentro da lei pelos seus atos”, prometeu o delegado.